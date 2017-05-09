Трампу порекомендовали общаться с Порошенко перед встречами с Путиным

Сенаторы посоветовали президенту США отдавать предпочтение союзникам и партнерам.

Трампу порекомендовали говорить сначала с Порошенко, а птом с Путиным Сайт президента Украины

Группа американских сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партию обратились к президенту США Дональду Трампу с открытым письмом, в котором рекомендовали при реализации внешней политики отдавать предпочтение союзникам и партнерам, а уж после этого контактировать с Россией, которая является страной-агрессором. Копия письма размещена на официальной странице сенатора Роберта Портмана, передает Укринформ.

"В то время, как Ваша администрация продолжает разрабатывать политику продвижения американских интересов национальной безопасности и внешней политики, мы настоятельно рекомендуем вам привлечь наших традиционных союзников и определить приоритет для встреч с иностранными лидерами стран, с которыми мы разделяем исторические связи, демократические ценности и общие интересы", - отметили сенаторы.

Они подчеркнули, что многие американские союзники в Европе "с тревогой" ожидают позиции администрации Трампа об обязательствах США перед НАТО и другими учреждениями, которые сохраняют международный порядок. Также сенаторы обеспокоены агрессией России в отношении Украины.

"Вместе с нашими наиболее приверженными союзниками в Европе, мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся военной агрессией России в восточной Украине и оккупацией Крыма", - отметили сенаторы. По их мнению, агрессия России по отношению к Украине может иметь далеко идущие последствия для союзников и интересов США в регионе.

"В этой связи мы настоятельно рекомендуем Вам встретиться с высокопоставленными руководителями Украины, в том числе президентом Петром Порошенко, перед любыми официальными встречами с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина", - отметили в письме сенатора.

Такая встреча, отмечают авторы письма, "направит мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем считают приоритетом наши отношения с давними союзниками и будут сохранять наши обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии".

Свои подписи под письмом поставили сенаторы Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейси-младший, Джеймс Инхоф, Джин Шахин, Роберт Портман.

Напомним, что Трамп пока не встречался лично как с Порошенко, так и с Путиным.

Президент Council on Foreign Relations Ричард Хаасс писал на страницах USA Today, что у США есть четыре причины беспокоиться войной в Украине. И первая из них заключается в том, что вторжение России в Украину нарушает основной принцип международных отношений: границы государств не должны изменяться путем применения военной силы. Это то, что Саддам Хуссейн попытался сделать в Кувейте в 1990-м году и это то, что Германия Адольфа Гитлера пыталась сделать во время Второй мировой войны. От выполнения нерушимости границ зависит, будет мир и порядок в мире.

Ранее, во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что отношения между Соединенными штатами Америки и Россией не нормализуются до полного урегулирования конфликта на Востоке Украины.