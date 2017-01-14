Трамп заявил о намерении сохранить введенные Обамой санкции против России

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Избранный президент США назвал одно из условий возможной отмены санкций.

Трамп пока оставит в силе санкции против России palinchak / Depositphotos

Избранный президент США Дональд Трамп намерен оставить в силе санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, но уже назвал условие их возможной отмены или послабления.

Его он высказал в интервью, опубликованном в пятницу газетой The Wall Street Journal, пишет российское агентство ТАСС.

Трамп заявил, что сохранит санкции "по крайней мере в течение некоторого времени".

Что касается их отмены, то, по словам Трампа, это возможно, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США, сказано в сообщении. "Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?" – сказал Трамп.

Как сообщалось, в пятницу, 13 января, президент США Барак Обама перед уходом в отставку продлил еще на один год действие распоряжения о введении санкций против России за ее агрессию против Украины.

29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательства в избирательный процесс.