Трамп попытается выстроить с Россией прагматичные отношения – эксперты

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Украине следует проявить терпение, наблюдая за попытками сближения Москвы и Вашингтона.

В Отношениях с Москвой Трамп будет руководствоваться принципами так называемой Realpolitik (реальной политики) Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент СШАпопытается выстроить максимально прагматичные отношения с РФ, фокусируясь на проблеме борьбы с международным терроризмом.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут эксперты "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко и Олег Белоколос. По их словам, в свете подобного курса Украине следует проявить терпение и прозорливость.

"Есть основания ожидать, что Трамп, особенно на начальном этапе, будет пытаться наладить отношения с Россией на базе так называемой Realpolitik и борьбы с международным терроризмом. Ну что ж, выбора, кроме того, чтобы быть терпеливыми и дальновидными, у нас в Украине, похоже, нет. Но мы помним, что и действующий президент США Барак Обама начинал с "перезагрузки" отношений с Россией и до последнего твердил о целесообразности сотрудничества с РФ в конкретных вопросах — в борьбе с терроризмом или стратегической безопасности. Помним и знаем, чем все это закончилось", – указывают авторы.

Аналитики, при этом, отмечают, что попытка Трампа нормализовать отношения с РФ столкнется с противодействием значительной части американского общества, поскольку многие представители политической элиты, лидеры мнений и авторитетные эксперты относятся к Кремлю с недоверием.

Напомним, кандидат от Республиканской партии, миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".