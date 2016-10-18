Только шесть народных депутатов подали электронные декларации

Декларации подали представители "Народного фронта", "Самопомощи" и "Батькивщины".

В реестр подано 10 212 ежегодных деклараций за 2015 год obozrevatel.com

Шесть народных депутатов Верховной Рады подали свои декларации в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"По состоянию на сегодня поступило 6 электронных документов от народных депутатов Украины, а именно: от Гаврилюка Н.В., Реки А.А., Еднака А.В, Соболева Е.В, Васюника И.В., Одарченко Ю.В.", - написал заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Радецкий в Facebook.

Он также добавил, что 17 октября в реестр подано 10 212 ежегодных деклараций за 2015 год, 320 уведомлений об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования, 1 084 декларации перед увольнением, (117 деклараций после увольнения, 104 декларации кандидата на должность).

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Около 50 тысяч топ-чиновников обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".