Тимошенко свезла в Киев "селянское вече"

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Более половины украинцев недоедают рыбы, констатировала в своем выступлении Тимошенко.

57% украинцев недоедают рыбы, подсчитала Тимошенко. Виноват Порошенко Twitter/ВО Батьківщина

"Батькивщина" провела в Киеве "селянское вече". На сайте партии утверждается, что в мероприятии приняли участие 10 тыс. человек.

В своем выступлении лидер партии Юлия Тимошенко привела примеры Норвегии, Исландии, Дании, Новой Зеландии, которые считаются "странами с высоким уровнем жизни людей, они не имеют мощной промышленности, не являются лидерами в самолетостроении или космической отрасли, но имеют мощное сельское хозяйство и пищевую промышленность".

Лидер партии "Батькивщина" раскритиковала действия нынешней украинской власти и сообщила что люди в стране "голодают".

"Недоедают 36% мяса, 43% плодов и ягод, не доедают 45% молочных продуктов. А 57% украинцев недоедают рыбы. Вы понимаете, что это такое? В аграрной стране люди голодают", - рассказала она.

Тимошенко сообщила что "Батькивщина" выдвигает 184 кандидата на выборы глав объединенных территориальных громад, которые запланированы на 11 и 18 декабря 2016 года.

Напомним, что по данным последних соцопросов, партия "Батькивщина" имеет один из самых высоких рейтингов в стране – в сентябре за нее были готовы голосовать около 15% определившихся респондентов. При этом на выборах 2014 года партия едва преодолела барьер, набрав 5,68% голосов.