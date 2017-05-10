Тиллерсон станет адвокатом Украины в переговорах с Россией – Климкин

Глава МИД Украины допустил, что США могут стать участниками переговоров в Нормандском формате.
"Он (Тиллерсон – ред.) сейчас понимает просто общую логику нашей совместной позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтоб он давил на Лаврова (главу МИД РФ – ред.), я очень надеюсь, что у него это получится. Мы очень детально поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной" – сказал Климкин.
Напомним, что встреча Тиллерсона и Лаврова запланирована на сегодня, 10 мая. Возможно, Лаврова также примет президент США Дональд Трамп.
ТСН