Тиллерсон станет адвокатом Украины в переговорах с Россией – Климкин

Глава МИД Украины допустил, что США могут стать участниками переговоров в Нормандском формате.

Климкин надеется на поддержку главного американского дипломата facebook.com/UkraineMFA

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон хорошо проинформирован об агрессии России в отношении Украины, связи с чем выступит своего рода адвокатом нашей страны на переговорах с РФ. Также США могут присоединиться к Украине, Германии и Франции для участия в переговорах с Россией в "нормандском формате", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, сообщает "ТСН".

"Он (Тиллерсон – ред.) сейчас понимает просто общую логику нашей совместной позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтоб он давил на Лаврова (главу МИД РФ – ред.), я очень надеюсь, что у него это получится. Мы очень детально поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной" – сказал Климкин.

Климкин надеется на поддержку главного американского дипломата facebook.com/UkraineMFA

Напомним, что встреча Тиллерсона и Лаврова запланирована на сегодня, 10 мая. Возможно, Лаврова также примет президент США Дональд Трамп.