Тиллерсон назвал Украину надежным партнером США в СБ ООН

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Госсекретарь положительно оценил контакты с президентом и министром иностранных дел Украины.

Глава Госдепартамента доволен сотрудничеством США и Украины в ООН Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь СШАзаявил, что Украина является надежным партнером Соединенных Штатов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщили в постоянном представительстве Украины в ООН.

"У постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко был короткий разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Американский дипломат подчеркнул, что Украина является надежным партнером Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН", – рассказал представитель миссии Украины при ООН Олег Николенко агентству "Укринформ" в пятницу, 28 апреля.

По словам дипломата, Тиллерсон положительно оценил контакты с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Как сообщалось, во время телефонного разговора 24 апреля Тиллерсон заверил Порошенко, что США "твердо привержены суверенитету и территориальной целостности Украины", а также подтвердил, что США не снимут с России санкции до тех пор, пока "Россия не вернет полный контроль над Крымским полуостровом Украине и не выполнит в полной мере Минские соглашения".

Напомним, что после встречи с Путиным и Лавровым Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о низком уровне доверия между США и РФ.

Накануне визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву в Государственном департаменте сообщили о его намерениях в очередной раз напомнить кремлевскому руководству, что санкции за вооруженную агрессию против Украины будут действовать до выполнения Минских договоренностей, а "крымский пакет" санкций останется в силе до возвращения оккупированного полуострова под контроль Украины.