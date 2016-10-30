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Тарута: По закону я под критерии главы Нацбанка не подхожу, как и Гонтарева

30 октября в 11:25

Бизнесмен рассказал, каким, по его мнению, должно быть руководство Нацбанка.

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Тарута не претендует на должность главы НБУ
Василий Артюшенко, ZN.UA
Народный депутат и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что пока у руля Нацбанка стоит Гонтарева, украинский бизнес обречен.

Каким, по его мнению, должно быть руководство Нацбанка, нардеп рассказал в интервью ZN.UA.

"Критерии, по которым нужно выбирать нового главу Нацбанка, могу перечислить:

— соответствие кандидата требованиям закона о Нацбанке;

— не политик, а профессионал, который имеет поддержку не отдельных "карманных" ассоциаций, а всего банковского сообщества;

— пользуется общественной поддержкой;

— имеет по-настоящему безупречную деловую репутацию;

— и доказал всей своей деятельностью соответствие принципу трех "П" — порядочность, профессионализм, патриотизм", - заявил Тарута.

Отвечая на вопрос о том, не третендует ли он сам на кресло главы НБУ, Тарута ответил, что не подходит по закону.

"Я за законную процедуру. А по закону я под критерии главы Нацбанка не подхожу. Также, кстати, как и Гонтарева в момент назначения этим критериям не соответствовала", - отметил он.

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Напомним,  в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра "Гонтарева: Ущерб экономической безопасности Украины". В ней утверждалось, что подконтрольные Гонтаревой финансовые структуры в 2013—2014 годах "отмыли" немало средств, украденных Виктором Януковичем и его окружением. Такие же брошюры получили и депутаты Верховной Рады.

Полное интервью с Сергеем Тарутой читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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