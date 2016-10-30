Тарута: По закону я под критерии главы Нацбанка не подхожу, как и Гонтарева

Бизнесмен рассказал, каким, по его мнению, должно быть руководство Нацбанка.

Тарута не претендует на должность главы НБУ

в Вашингтоне на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка от имени депутата раздавалась брошюра

В ней утверждалось, что подконтрольные Гонтаревой финансовые структуры в 2013—2014 годах " отмыли" немало средств, украденных Виктором Януковичем и его окружением. Такие же брошюры получили и депутаты Верховной Рады.

Напомним,