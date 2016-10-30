Тарута: По закону я под критерии главы Нацбанка не подхожу, как и Гонтарева

Бизнесмен рассказал, каким, по его мнению, должно быть руководство Нацбанка.
Каким, по его мнению, должно быть руководство Нацбанка, нардеп рассказал в интервью ZN.UA.
"Критерии, по которым нужно выбирать нового главу Нацбанка, могу перечислить:
— соответствие кандидата требованиям закона о Нацбанке;
— не политик, а профессионал, который имеет поддержку не отдельных "карманных" ассоциаций, а всего банковского сообщества;
— пользуется общественной поддержкой;
— имеет по-настоящему безупречную деловую репутацию;
— и доказал всей своей деятельностью соответствие принципу трех "П" — порядочность, профессионализм, патриотизм", - заявил Тарута.
Отвечая на вопрос о том, не третендует ли он сам на кресло главы НБУ, Тарута ответил, что не подходит по закону.
"Я за законную процедуру. А по закону я под критерии главы Нацбанка не подхожу. Также, кстати, как и Гонтарева в момент назначения этим критериям не соответствовала", - отметил он.
Полное интервью с Сергеем Тарутой читайте в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA