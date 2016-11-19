Тактической целью протестных акций в Киеве была оценка стрессоустойчивости власти – Рахманин

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Несмотря на растущее недовольство, украинское общество пока что не готово выйти на новый Майдан.

Активная часть украинского общества не видит необходимости собирать новый Майдан. Пока что. Василий Артюшенко, ZN.UA

Состоявшиеся в Киеве на этой неделепод Верховной Радой и Нацбанком были организованы не только ради пиара отдельных политических сил, но также ради замера уровня напряженности в обществе и проверки устойчивости власти перед лицом дестабилизирующих факторов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин. По его мнению, уровень реального недовольства населения властью не коррелирует с численностью "недовольных" у стен Рады или НБУ.

"Тактическая цель протестного выхода — оценка стрессоустойчивости власти, замер степени накала общества. Едва ли цель эта была достигнута. Уровень недовольства масс не коррелирует с численностью массовки у стен ВР или НБУ. Ибо на вопрос "Зачем?" предстояло отвечать не только тем, кто выводил за деньги, но и тем, кто выходил бы за идею. Но в массе своей не вышел. Потому что ответа на вопрос не нашел. По крайней мере, пока", – подчеркнул автор.

По мнению Рахманина, момент для организации антиправительственных выступлений был выбран противниками действующей власти не случайно.

"Действующий политический режим поводы предоставил в избытке. "Неправильные платежки", финансовый каминг-аут власть имущих, бесконечный сериал о "безвизовом дедлайне", увеличение числа обстрелов на фронте, новая порция скандалов и отставок et cetera. Такие политические метеоусловия мало кого из алчущих подсидеть/свергнуть власть удержат от искушения выйти на улицу", – отметил он.

Рахманин указывает, что несмотря на недовольство нынешней властью, украинское общество в настоящий момент не готово к массовым протестам по целому ряду причин, среди которых – фактор российской агрессии, неверие в скорую смену элит, а также отсутствие мобилизирующего фактора для наиболее сознательной части населения, которым может стать выраженное в той или иной форме прямое оскорбление человеческого достоинства (будь-то фальсификация волеизъявления или жестокое избиение "Беркутом" мирных демонстрантов).

По словам автора, для активной части граждан "точка непереносимости" еще не пройдена.

"А до того в любой момент кто угодно может где угодно поставить палатки, украшенные какой угодно символикой, назвать это "Майдан 3.0", "Майдан 4/5", "Майдан 5.10", "Майдан 14/88" или "Майдан 666", но судьба его окажется такой же, как доля предыдущих пост-псевдомайданов", – заключил он.

Напомним, по данным киевской полиции, в массовых акциях протеста в правительственном квартале столицы 15 ноября приняло участие около 6,5 тыс. человек. В охране общественного порядка задействовали около 5 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Подробнее о настроениях украинского общества перспективах нового Майдана читайте в статье Сергея Рахманина "МАЙДАН 0.0" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".