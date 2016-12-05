Супрун и Омелян отказались от предлагаемых им госсекретарей

Министры считают, что при нынешней системе в правительство попадают некомпетентные люди, с которыми невозможно проводить реформы.

Омелян заявил о готовности уйти в отставку LB.ua

Министр инфраструктурыи и.о. министра здравоохраненияподвергли жесткой критике систему отбора госсекретарей в министерства и отказались работать с предлагаемыми им кандидатами.

На брифинге в понедельник, 5 декабря, Супрун и Омелян заявили, что действующая система отбора госсекретарей открывает доступ в министерства некомпетентным людям, с которыми невозможно проводить реформы, передает LB.ua.

"Мы собрали команду молодых профессиональных людей, которые работают на улучшение системы. Мы хотели бы, чтобы вместе с нами работал госсекретарь, который поддерживает эти изменения, который будет профессионально работать в нашем министерстве, когда мы будем, и продолжит эту работу, когда нас уже не будет. Но кандидаты, которые сейчас подаются, не до конца отвечают этим требованиям", – отметила руководитель Минздрава.

Супрун и Омелян заявили о необходимости изменения системы конкурсного отбора госсекретарей.

"Тут дело не в личных предпочтениях Омеляна или госпожи Супрун, тут дело в ценностях и принципах. Есть факт попытки реванша", – подчеркнул министр инфраструктуры.

Он также заявил о готовности уйти в отставку, так как не собирается работать с госсекретарем, которого отобрала конкурсная комиссия.

"Я не цепляюсь ни за какие должности и работаю для страны только тогда, когда могу быть эффективным. Поэтому кто-то из нас работать в этом министерстве не будет", – сказал Омелян.

Как сообщила адвокат Евгения Закревская на своей странице в Facebook, конкурс на замещение должности госсекретаря Министерства здравоохранения состоится во вторник, 6 ноября. На первом этапе по формальным причинам было отказано в праве участвовать в конкурсе нескольким кандидатам "не из системы". При этом документы, поданные кандидатами, а также состав конкурсной комиссии не обнародованы.

В заявлении Министерства здравоохранения, опубликованном на официальном сайте ведомства в понедельник, подтверждается эта информация.

"Предвзятость комиссии проявляется уже на этапе подачи документов, когда значительная часть кандидатов отсеивается из-за якобы недостаточного опыта работа на руководящих должностях. В законодательстве нет четкого определения учета руководящего опыта, поэтому комиссия трактует это субъективно и ситуативно… В некоторых министерства уже победили... лица, работавшие во временя преступной власти или замешанные в коррупционных схемах… Министерство настаивает на пересмотре критериев… и публичном освещении работы комиссии", – сказано в заявлении.

Напомним, что конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы уже избрала госсекретарей для Министерства инфраструктуры (Андрей Галущак), Министерства экономики (Алексей Перевезенцев), Министерства культуры (Ростислав Карандеев), Министерства информационной политики (Артем Биденко), Министерства внутренних дел (Алексей Тахтай), Министерства энергетики и угольной промышленности (Максим Немчинов).

Подробнее о должности госсекретаря в министерствах читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".