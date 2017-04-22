Судья удалился в комнату для принятия решения по избранию меры пресечения Мартыненко

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Бобровник заслушал адвокатов, сторону обвинения и самого Мартыненко.

Судья удалился в совещательную комнату, где должен принять решение по избранию меры пресечения Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник, председательствующий в заседании по избранию меры пресечения бывшему народному депутату, удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Отмечается, что судья заслушал адвокатов, сторону обвинения и самого Мартыненко.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".