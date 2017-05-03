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Судьи Конституционного суда инициировали переизбрание председателя КСУ

3 мая в 20:23

Баулин продолжает выполнять обязанности председателя, хотя срок его полномочий истек в марте.

конституционный суд КСУ
Конституционным судом продолжает руководить судья, который помог Януковичу узурпировать власть
morozzz / Depositphotos
Судьи Конституционного суда Николай Мельник, Сергей Сас, Игорь Слиденко и Станислав Шевчук инициировали проведение специального заседания КСУ с целью избрания его нового председателя.

С соответствующим обращением они обратились к и. о. председателя КСУ Юрию Баулину. Копию документа обнародовал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко на своей странице в Facebook вечером в среду, 3 мая.

В документе указано, что Баулин занимал должность председателя суда до 18 марта, а с 19 марта – она является вакантной. Согласно регламенту КСУ, избрание нового председателя должно не позднее чем через два месяца после освобождения должности.

"Просим вас определить дату и время проведения указанного заседания Конституционного суда Украины до 19 мая 2017 года", – говорится в обращении.

Лещенко, в свою очередь, отметил, что несмотря на то, что срок его полномочий как председателя КСУ истек, Баулин продолжает руководить судом как старший по возрасту судья.

"Это удобная формула, поскольку Баулин на крючке у Банковой из-за уголовного дела об узурпации власти Януковичем", – отметил политик.

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Как известно, шестеро до сих пор действующих судей КСУ работали в составе суда на момент вынесения решения по расширению полномочий бывшего президента Виктора Януковича. Это – председатель КС Юрий Баулин и судьи Василий Бринцев, Сергей Вдовиченко, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала. По данным следствия, они получали деньги из "черной кассы" Партии регионов.

Подробнее читайте в интервью Оксаны Денисовой с главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги КСУ Баулин Янукович Порошенко
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