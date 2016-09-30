Судебная реформа в Украине официально вступает в силу

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Изменения в Конституцию в части правосудия начинают действовать с сегодняшнего дня.

В Украине вступила в силу судебная реформа Андрей Товстыженко, ZN.UA

Закон о реформе судебной системы Украины №1401-VIII официально вступает в силу с сегодняшнего дня, 30 сентября.

Согласно заключительным положениям, изменения в Конституцию Украину относительно правосудия вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем публикации соответствующего закона. Документ был опубликован 29 июня.

В то же время положение, которое касается признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, вступает в силу через три года – с 2019-го.

Напомним, что Верховная Рада 2 июня внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). За соответствующий законопроект №3524 проголосовали 335 народных депутатов.

Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей", который предусматривает проведение конкурсов для судей, повышение требований к судьям и профессиональных стандартов судейского корпуса, ограничение иммунитета судей. Этот закон привязан к изменениям в Конституцию и вступит в силу только вместе с ними. Однако сразу после его принятия был зарегистрирован проект постановления о его отмене, соответственно, он пока не может быть подписан спикером.

Изменения в Конституцию в части правосудия повышают возрастной ценз для занятия должности судьи – им может стать гражданин Украины не младше 30 лет (ранее – не младше 25 лет). Как и раньше судьей можно будет работать до 65 лет. Кроме того, увеличен стаж работы в области права, необходимый для назначения на должность судьи – теперь это пять лет (было – три года). Также в Основном законе больше нет требования о том, что претендент на должность судьи должен не менее 10 лет проживать в Украине.

Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ. Так, Высший совет правосудия будет принимать решение об увольнении судьи с должности и переводе в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи, а также принимать решение о временном отстранении судьи от осуществления правосудия. Также прописан порядок формирования Высшего совета правосудия, который будет состоять из 21 члена.

Назначает судью на должность президент Украины по представлению Высшего совета правосудия. Согласно изменениям в Основной закон, любое лицо может подать конституционную жалобу в Конституционный суд, если считает, что примененный в окончательном судебном решении по ее делу закон Украины противоречит Конституции государства.

Из Конституции изъяли нормы, которые предусматривали надзорные функции прокуратуры. Согласно принятым изменениям, ликвидируется институт "народных заседателей".

Кроме того, теперь Конституция предусматривает, что "Украина может признать юрисдикцию Международного уголовного суда на условиях, определенных Римским Статутом Международного уголовного, проект которого вносит в Верховную Раду президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. Согласие на задержание и арест судье теперь будет давать не Верховная Рада, а Высший совет правосудия".

В то же время, принятые изменения в Конституцию и законодательство о судоустройстве носят субъективный характер и не смогут обеспечить реального обновления судебной власти в ближайшей перспективе, пишет в своей статье для ZN.UA Марина Ставнийчук, председатель правления общественного объединения "За демократию через право", экс-участник Венецианской комиссии от Украины.