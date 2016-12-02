Суд завершил видеодопрос экс-командующего Внутренних войск Шуляка

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Следующее судебное заседание состоится 6 декабря.

Во время допроса Шуляк отрицал свою причастность к убийствам участников Евромайдана

Святошинский районный суд вечером в пятницу, 2 декабря, завершил допрос бывшего командующего Внутренними войсками МВДв режиме видеоконференции.

Следующее заседание суда в обычном режиме назначено на 6 декабря.

Во время допроса Шуляк заявил, что в течение ноября 2013 – февраля 2014 года он не выполнял и не получал преступных приказов от бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Он также заявил, что на Майдане в январе 2014 года были дополнительно задействованы спецназовцы из четырех городов. В то же время Шуляк утверждает, что не располагает данными о применении огнестрельного оружия военнослужащими Внутренних войск 18-20 февраля 2014 года в Киеве.

Акции протеста проходили в Украине с ноября 2013 года. 18 февраля 2014 года протестующие пытались прорваться в перекрытый милицией правительственный квартал к Верховной Раде. Демонстранты хотели поддержать требование депутатов от оппозиции о возвращении Конституции 2004 года, расширяющей полномочия парламента. В столкновениях на стороне тогдашней власти участвовали "титушки".

По данным ГПУ, столкновения под Радой 18 февраля 2014 года спровоцировали бывшие власти. По этому эпизоду было сообщено о подозрении - Виктору Януковичу, Виталию Захарченко, его заместителю Виктору Ратушняку, экс-командующему Внутренних войск Станиславу Шуляку, а также руководству киевской милиции.