Суд возобновил заседание по избранию меры пресечения Мартыненко: онлайн трансляция

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Заседание возобновили после ночного перерыва.

В Соломенском райсуде возобновили заседание по избранию меры пресечения Мартыненко Сайт партии "Народный фронт"

Соломенский районный суд города Киева возобновил заседание по избранию меры пресечения бывшему депутату Рады

Отмечается, что заседание возобновили сегодня, 22 апреля, в 10:00.

Соломенский райсуд Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения экс-депутату Верховной Рады Николаю Мартыненко, которого подозревают в растрате более 17 млн долларов государственных средств.

Изначально судебное заседание было назначено на 15:00, однако в дальнейшем его перенесли на 16:30.

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".