Суд Ростова-на-Дону нашел причину не проводить видеодопрос Януковича - нет Skype

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В суде Ростова-на-Дону утверждают, что якобы отсутствует система видеоконференцсвязи.

Януковича не допросят в Ростове по делу расстерлов на Майдане Андрей Товстыженко, ZN.UA

Советский районный суд Ростова-на-Дону не сможет провестипрезидента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренними войсками Украины Станислава Шуляка в качестве свидетелей по делу о расстрелах на Майдане в 20 февраля 2014 года по причине отсутствия системы видеосвязи в суде.

"Поручения были возвращены в Украину без исполнения, поскольку в Советском районном суде отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видеоконференцсвязи", - сообщили в суде, передает "РИА Новости".

В суде добавили, что в поручении не были указаны места жительства Шуляка и Януковича, поэтому памятки о правах и обязанностях вручить не удалось.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что в ноябре могут допросить президента-беглеца в качестве свидетеля по делу против экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле активистов Майдана.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.