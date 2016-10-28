Суд Ростова-на-Дону нашел причину не проводить видеодопрос Януковича - нет Skype

В суде Ростова-на-Дону утверждают, что якобы отсутствует система видеоконференцсвязи.
"Поручения были возвращены в Украину без исполнения, поскольку в Советском районном суде отсутствует техническая возможность проведения заседаний с использованием системы видеоконференцсвязи", - сообщили в суде, передает "РИА Новости".
В суде добавили, что в поручении не были указаны места жительства Шуляка и Януковича, поэтому памятки о правах и обязанностях вручить не удалось.
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что в ноябре могут допросить президента-беглеца в качестве свидетеля по делу против экс-беркутовцев, которые подозреваются в расстреле активистов Майдана.
Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.
Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.
В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.РИА Новости