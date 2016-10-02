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У организаторов "представительства" есть на это 20 дней, или его ликвидируют.

Суд в Чехии потребовал от "представительства "ДНР" сменить название radiosvoboda.org

В Чехии крайовый суд в городе Острава, где было официально зарегистрировано общественное объединение "Представительский центр ДНР", требует от этой организации сменить название, и установил для этого 20-дневный срок, сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на чешские СМИ.

Название объединения на чешском языке, из-за многозначительности употребленного в нем слова, может переводиться и как "дипломатический представительский центр" в случае, если бы речь шла о государстве.

Нела Лискова, которая возглавляет организацию, заявила, что до сих пор постановление суда не получила.

Крайовый суд в Остраве занимается делом на основании запроса, направленного Министерством иностранных дел Чехии.

На днях этот суд сообщил в ответ на запрос "Радіо Свобода", что вынес предупреждение о возможности ликвидации общественному объединению "Представительский центр ДНР", если эта организация не исправит в своих учредительных документах нарушений чешского законодательства.

Как сообщили в суде, там получили письмо от министра иностранных дел Чехии Лубомира Заоралека, который предложил суду ликвидировать общественное объединение "Представительский центр ДНР" на основании статьи закона, предусматривающего такую ликвидацию в случае, если целью организации является: нарушение прав человека на почве национальности, пола, расы, происхождения, убеждений, веры или социального положения, разжигание ненависти и нетерпимости, поддержка насилия или выполнение функций государственного или общественного органа без законных полномочий. Но судья пришел к выводу, что, прежде чем начинать процесс такой ликвидации, суд предупредит объединение о необходимости исправить нарушения.

Напомним, МИД Украины вручило ноту протеста посольству Чешской республики после подтверждения информации об открытии в чешском городе Острава так называемого "представительского центра ДНР".

В свою очередь, в МИД Чехии заявили, что очень обеспокоены появлением в своей стране общественной организации, которая называет себя "представительским центром ДНР".

Чешское внешнеполитическое ведомство еще 29 августа выступило с заявлением, в котором отмечалось, что "самозваная Донецкая Народная Республика не может иметь в Чехии никакой дипломатической миссии или консульства, потому что это образование не является государством, и Чехия его как государство не признает". Исходя из этого, на чешских землях "почетный консул ДНР", которым представляет себя Нела Лискова, работать не может.

В Остраве "представительство" группировки "ДНР", признанной в Украине террористической, было открыто 1 сентября этого года. "Почетным консулом" себя объявила Нела Лискова, которая в Чехии возглавляет популистскую антиевропейскую общественную инициативу "Национальная самооборона". Учреждение было зарегистрировано в Чехии 13 июня как некоммерческая общественная организация.