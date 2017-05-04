Суд разрешил организовать видеоконференцию с Януковичем в заседании о госизмене

Судья объявил перерыв в заседании до 10:00 18 мая.

Оболонский суд объявил перерыв для организации видеоконференции до 18 мая vidia.org

Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглецаорганизовать видеоконференции для участия их подзащитного в судебно процессе.

"Суд, посоветовавшись на месте, принял решение ходатайство стороны защиты удовлетворить частично… предоставить возможность стороне защиты для участия Януковича в заседании путем видеосвязи ", - сказал судья Владислав Девятко.

Судья отметил, что обвиняемый Янукович был вызван на подготовительное судебное заседание в соответствии с нормами, определенными законом.

При этом, учитывая статью 6 Конвенции о правах человека, а так же учитывая практику Европейского суда, суд посчитал необходимым предоставить защите возможности для участия обвиняемого в подготовительном судебном заседании путем видеоконференции.

Девятко также объявил перерыв до 10:00 18 мая. Такое решение суд принял после частичного удовлетворения ходатайства защиты Януковича об организации видеоконференции с ним.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.