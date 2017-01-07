Суд разрешил арест Януковича и Захарченко

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Задержанных должны допросить по делу Новинского.

Суд разрешил арестовать Януковича по делу Новинского ТАСС

Печерский суд Киева дал разрешение на арест беглого президента Виктора Януковича и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы Александра Драбинко, бывшего помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Владимира, сообщается в реестре судебных решений.

Суд принял решение по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры. Кроме того, суд решил задержать бывшего начальника киевской милиции Валерия Коряка.

Следователь ГПУ сообщил суду, что подозреваемые скрываются от следствия. С целью избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь попросил задержать подозреваемых и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении президенту-беглецу Виктору Януковичу и еще двум фигурантам по делу народного депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского.

Генеральная прокуратура предъявило обвинение экс-президенту Виктору Януковичу и народному депутату Вадиму Новинскому в давлении на руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.