Суд рассматривает продление содержания под стражей Ефремова - СМИ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Сообщается, что сам бывший "регионал" жалуется на отсутствие прессы на заседании.

Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения для Ефремова. УНИАН

Перечерський районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения в форме заключения для бывшего депутата от "Партии регионов" Александра Ефремова.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на самого подозреваемого. Бывший депутат пожаловался, что заседание было собрано экстренно по полчаса. Ефремов убежден, что это было сделано "нарочно", чтобы в зале не было прессы.

Сейчас суд объявил перерыв, поскольку защита бывшего "регионала" объявил об отводе судьи Владимира Карабаня.

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отбросив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.