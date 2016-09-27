Суд продлил арест Ефремову на два месяца

Бывший "регионал" будет находиться под стражей до 24 ноября.

Заседание в Печерском суде продлилось 10 часов Официальный сайт Юлии Тимошенко

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы парламентской фракции Партии регионов предыдущего созыва Александра Ефремова до 24 ноября 2016 года.

Соответствующе решение приняла на заседании в понедельник судья Светлана Шапутько.

Отметим, что суд больше десяти часов рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Александру Ефремову. Заседание началось в полдень понедельника и завершилось около полуночи.

По решению судьи Шапутько, на заседании детально рассматривались материалы уголовного дела против Ефремова. Три его адвоката долго выступали и очень развернуто излагали свои аргументы о том, почему их подзащитный не должен находиться под арестом. Также долго выступал и сам подозреваемый.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, дело о сепаратизме, по которому проходят Ефремов и Медяник, передадут в суд до конца года.