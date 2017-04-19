Суд признал логику Украины в применении Конвенции о противодействии финансированию терроризма – Зеркаль

Международный суд ООН ожидает от сторон конфликта работы над полным выполнением "Минска".

Решение гаагского суда имеет и и положительные аспекты International Court of Justice

Решение Международного суда ООН, касающеесяпо иску Украины относительно финансирования терроризма в Донбассе, является для украинской стороны положительным по целому ряду аспектов, отметила заместитель министра иностранных дел, глава украинской делегации в МС ООН Елена Зеркаль.

Комментируя решение суда в Facebook, замминистра отметила следующие особенности:

– Суд поддержал позицию Украины в том, что события, которые представила Украина, подпадают под действие Конвенции;

– суд поддержал позицию Украины относительно соблюдения досудебной процедуры;

– суд формально признал prima facie (предварительную) юрисдикцию относительно Конвенции;

– суд признал недостаточными доказательства "правдивости для применения" (plausibility) прав.

"В этом деле события, на которые ссылается Украина, имели следствием смерть и травмирование большого количества гражданских. Однако, для того, чтобы признать, являются ли права, которые стремится защитить Украина, правдивыми для применения, необходимо определить, являются ли достаточными основания считать, что прочие составляющие, указанные в части первой статьи 2 [Конвенции], такие как намерение или осознание [исполнителей] и элемент цели, указанной в части 1 (b) статьи 2 [Конвенции]. На этой стадии процедуры Украина не предоставила Суду доказательства, которые давали бы достаточно оснований считать правдоподобным, что эти составляющие присутствуют", – уточнила она.

Зеркаль подчеркнула, что с оглядкой на то, что это первое решение Суда относительно данной Конвенции, его подход является очень конструктивным.

"Суд признал логику Украины в подходах к применению Конвенции относительно противодействия финансирования терроризму; У Украины есть достаточное понимание, какие именно доказательства мы будем представлять на стадии слушаний по сути", – заключила она.

Замминистра также отметила, что Суд ожидает от сторон конфликта работы над полным выполнением "Минска".

Ранее Международный суд ООН в Гааге отказал во временных мерах против России по иску Украины относительно финансирования терроризма Донбассе и нарушения прав человека в анексованому Крыму. В частности, суд решил, что согласно Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, оснований для этого нет.

В то же время, Суд согласился на введение временных мер в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму.

Напомним, 6 марта Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.