Суд постановил проверить, было ли вмешательство ГПУ в распределение судей по делу Януковича

Защита утверждала, что прокуратура давит на суд.

Судья Девятко поставноил проверить, біли ли вмешательство в дело Януковича nepravda.in.ua

Оболонский райсуд Киева постановил обратиться к госпредприятию "Информационные судебные системы" с просьбой проверить, было ли вмешательство в автоматизированное распределение судей по делу бывшего президента-беглеца

"Мы не можем влиять ни на прокуратуру, ни на полицию. Поэтому мы можем лишь обратиться к ГП "Информационные судебные системы", - сказал судья Владислав Девятко, передает "Украинская правда".

Адвокаты Януковича подали заявление о том, что заседание нельзя продолжать из-за якобы вмешательства Генпрокуратуры в систему автоматизированного распределения судей.

Защита также утверждала, что прокуратура давит на суд, в частности заявлениями, что приговор по делу Януковича должен быть вынесен до Дня независимости. Представители обвинения возражали.

"Мы не видим, как генеральный прокурор мог влиять на суд", - отметил прокурор Максим Крым.

Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.