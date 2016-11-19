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Суд перенес слушание по продолению ареста Ефремова на понедельник

19 ноября в 17:40

Тем временем в ГПУ обещают закончить расследование против бывшего регионала до конца года.

Александр Ефремов
Печерский суд продолжит рассматривать продление ареста Ефремова в понедельник.
facebook.com/LarysaSargan
Печерский суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения для бывшего депутата Александра Ефремова в понедельник в 11:00.

Как сообщает телеканал "112 Украина", сегодня суд ушел на перерыв из-за заявления защиты экс-регионала об отводе судьи Владимира Карабаня. После перерыва судья объявил, что отвода не будет. При этом он перенес продолжение слушания относительно меры пресечения для Ефремова на понедельник.

В это де время, прокурор Павел Кожухивский сказал журналистам, что ГПУ собирается завершить расследование против бывшего депутата до 2017 года.

"Мы на завершающей стадии расследования... В течение месяца-полтора планируем завершить расследование", - цитируют его слова "Украинские новости".

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отбросив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.

По материалам: Українські новини , 112 Украина ,
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