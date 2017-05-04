Суд отказал защите Януковича отложить заседание по делу о госизмене

Защита обратилась к суду с ходатайством о продолжении рассмотрения дела только после решения Апелляционного суда.

Суд отказал адвокатам Януковича отложить заседание ТАСС

Председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко отказал защите бывшего президента-беглецаотложить заседание по делу о государственной измене до вынесения решения Апелляционного суда об изменении подсудности данного дела.

"До момента рассмотрения Апелляционным судом вопроса об изменении подсудности с учетом системных фактов давления на суд, с учетом вмешательства в деятельность автоматизированной системы, нет возможности начать рассмотрение и нет возможности у защиты определить позицию относительно наличия оснований для отвода", - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Защита обратилась к суду с ходатайством о продолжении рассмотрения дела только после решения Апелляционного суда Киева по вопросу о подсудности дела.

Также адвокат отметил, что имеют место факты вмешательства в автоматическую систему распределения дел, и на этом основании защитой булл подан иск в Апелляционный суд Киева, однако судья Девятко отказал защите отложить заседание.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.