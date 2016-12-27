Суд отказал Януковичу в отводе следственного судьи

Заявление адвоката Сердюка суд оставил без удовлетворения.

Печерский суд оставил без удовлетворения заявление адвоката Януковича об отводе судьи Андрей Товстыженко, ZN.UA

Печерский районный суд города Киева отказал в удовлетворении заявления адвокатов бывшего президента-беглеца Виктора Януковича об отводе следственного судьи Тарасюк, которая рассматривает уголовное производство.

"Заявление защитника подозреваемого Виктора Януковича Сердюка Виктора об отводе следственного судьи Тарасюк оставить без удовлетворения", - заявила судья Ирина Литвинова, передает УНН.

Ранее Юрий Луценко сообщил, что Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что адвокат украинского экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк вернул в Генпрокуратуру Украины сообщение о подозрении в государственной измене, которую ранее в зале Святошинского райсуда Киева зачитал Януковичу глава ГПУ Юрий Луценко.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Позже ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря. Янукович, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести его допрос по месту его проживания в российском Ростове-на-Дону. Адвокат экс-президента отметил, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.

Ранее ZN.UA сообщало, что департамент спецрасследований ГПУ готовит ходатайство о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого на территории России.