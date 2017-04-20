Суд отказал в рассмотрении по сути иска Шокина к президенту и Раде

Соответствующее решение было оглашено председательствующим судьей Валентином Морозом.

Суд не будет рассматривать иск Шокина о его восстановлении на должности по сути uacrisis.org

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отказал представителям экс-генпрокурорав удовлетворении ходатайства о возобновлении срока обращения в суд, не дав хода иску Шокина к Верховной Раде и президенту.

"В удовлетворении ходатайства истца о возобновлении срока обращения в суд отказать. Административный иск Шокина … оставить без рассмотрения", - озвучил судебное определение судья Валентин Мороз.

Напомним, высший административный суд Украины 20 февраля приступил к рассмотрению иска экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, касающийся отмены решения Верховной Рады и указа президента Украины о его увольнении с должности главы Генпрокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пытается через суд вернуть себе должность. Соответствующий иск был подан им в Высший административный суд.

Напомним, 29 марта прошлого года Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Украины Виктора Шокина с должности генерального прокурора. При этом, Порошенко призвал Шокина уйти в отставку еще 16 февраля.