Суд оставил под стражей полковника Безъязыкова до 8 февраля

Полковник категорически отрицает связь с боевиками "ДНР".

Безъязыкова оставили под арестом

Апелляционный суд Киева оставил полковника ВСУ Ивана Безъязыкова , освобожденного летом из плена боевиков "ДНР", под стражей до 8 февраля.

Суд учел мнению прокуратуры, что подсудимый может сбежать, если его отпустить из следственного изолятора под домашний арест, передает Hromadske.

Ранее государственный обвинитель отверг обвинения адвокатов Безъязыков.

Прокуратура также считает неуместным позицию защиты, что обвинения в сотрудничестве с боевиками необоснованны.

"Показания собраны в рамках закона. Свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за ложные показания", - заявил прокурор Пересада.

16 января, защита полковника ВСУ Ивана Безъязыков, освобожденного летом из плена боевиков "ДНР", пытался обжаловать его арест на два месяца в Апелляционном суду Киева.

Жена Ивана Безъязыков заявила, что ранее опубликованные Службой безопасности Украины записи телефонных разговоров полковника и самой Маргариты с боевиками "ДНР" "смонтированы".

Как сообщалось, полковнику Вооруженных Сил Украины Ивану Безъязыкову следователи Службы безопасности Украины по согласованию с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении в государственной измене.