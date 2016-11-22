Суд определился с датой допроса Януковича в режиме видеоконференции

Президента-беглеца планируют допросить вместе с экс-командующим Внутренними войсками Шуляком.
Соответствующее решение было принято на заседании суда во вторник, 22 ноября.
Януковича и Шуляка планируют допросить в качестве свидетелей по делу об убийстве участников Революции Достоинства бойцами спецподразделения МВД "Беркут".
Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".
Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.
Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.Интерфакс-Украина