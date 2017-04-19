Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить национальную дискриминацию в Крыму

Таким образом суд частично удовлетворил запрашиваемые Украиной временные меры касательно нарушения прав меньшинств в Крыму.

Суд ООН согласился ввести временные меры против России для защиты меньшинств в Крыму International Court of Justice

Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов, сообщает " Европейская правда ".

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

Читайте также: Международный суд ООН отказал в временных мерах против России по иску Украины о терроризме 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.