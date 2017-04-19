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Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить национальную дискриминацию в Крыму

19 апреля в 17:00

Таким образом суд частично удовлетворил запрашиваемые Украиной временные меры касательно нарушения прав меньшинств в Крыму.

Международный суд ООН
Суд ООН согласился ввести временные меры против России для защиты меньшинств в Крыму
International Court of Justice
Международный суд ООН в Гааге согласился на введение временных мер по делу "Украина против России" в вопросе дискриминации национальных меньшинств в Крыму. Помимо прочего суд обязал Россию возобновить Меджлис и воздержаться от ограничений для крымских татар в представительстве своих интересов, сообщает "Европейская правда".

Также среди требований находится возобновление образования в Крыму на украинском языке. Кроме этого, суд попросил обе стороны воздержаться от любых форм расовой дискриминации.

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Международный суд ООН в Гааге приступил 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму. 

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове. 

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Украина Крым суд дискриминация Россия ООН
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