Суд обязал Нацполицию расследовать победу депутата Савченко на должность главы Николаевской ОГА

Решение суда не подлежит обжалованию и действует с момента выдачи.

Начато досудебное расследование относительно победы Савченко в конкурсе на должность главы Николаевской ОГА Алексей Савченко/Youtube

Следственная судья Печерского районного суда удовлетворила жалобу юристов "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) и суд обязал Национальную полицию Украины начать досудебное расследование по поводу фактов прохождения конкурса на должность главы Николаевской областной госадминистрации Алексеем Савченко, и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что постановление суда не подлежит обжалованию, а значит оно действует с момента выдачи, от 24 ноября, передает "Радіо Свобода.

После обнародования фактов, которые могут указывать на фальсификацию результатов конкурса, ГПК обратилась с заявлением в Нацполицию о незаконном вмешательстве в работу компьютерной системы во время сдачи тестов для определения победителя конкурса на должность председателя Николаевской ОГА.

Во время электронного тестирования Савченко дал 34 правильных ответа на 40 вопросов за шесть минут и четыре секунды, в среднем прочитывая задания, четыре варианта ответов и выбирая правильный вариант за девять секунд. Ближайшему конкуренту Савченко на должность главы Николаевской ОГА Артему Ващиленко для выполнения задания понадобилось 32 минуты.

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации. В Верховной Раде Савченко является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета.