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Суд обязал Нацполицию расследовать победу депутата Савченко на должность главы Николаевской ОГА

24 ноября в 17:29

Решение суда не подлежит обжалованию и действует с момента выдачи.

Алексей Савченко
Начато досудебное расследование относительно победы Савченко в конкурсе на должность главы Николаевской ОГА
Алексей Савченко/Youtube

Следственная судья Печерского районного суда удовлетворила жалобу юристов "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) и суд обязал Национальную полицию Украины начать досудебное расследование по поводу фактов прохождения конкурса на должность главы Николаевской областной госадминистрации Алексеем Савченко, и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

Отмечается, что постановление суда не подлежит обжалованию, а значит оно действует с момента выдачи, от 24 ноября, передает "Радіо Свобода.

После обнародования фактов, которые могут указывать на фальсификацию результатов конкурса, ГПК обратилась с заявлением в Нацполицию о незаконном вмешательстве в работу компьютерной системы во время сдачи тестов для определения победителя конкурса на должность председателя Николаевской ОГА.

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Во время электронного тестирования Савченко дал 34 правильных ответа на 40 вопросов за шесть минут и четыре секунды, в среднем прочитывая задания, четыре варианта ответов и выбирая правильный вариант за девять секунд. Ближайшему конкуренту Савченко на должность главы Николаевской ОГА Артему Ващиленко для выполнения задания понадобилось 32 минуты.

Напомним, что 6 октября, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко председателем Николаевской областной государственной администрации. В Верховной Раде Савченко является первым заместителем председателя комитета ВР по вопросам бюджета.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Савченко Николаев конкурс расследование
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