Суд не допустил НАБУ к банковским документам "черной бухгалтерии" Януковича

На счетах Партии регионов в ПУМБ было обнаружено более 332 млн гривень.

Соломенский суд не дал НАБУ доступ к финансовым документам избирательного фонда Партии регионов

Соломенский районный суд города Киева не дал доступ Национальному антикоррупционному бюро к финансовым документам избирательного фонда Партии регионов, ссылаясь на банковскую тайну, говорится в решении суда от 29 декабря 2016 года.

Отмечается, что детектив НАБУ пытался получить временный доступ к вещам и документам в "Первом украинском международном банке", где на счетах Партии регионов было обнаружено более 332 млн гривень.

"Учитывая изложенное, судья считает, что ходатайство удовлетворению не подлежит", - говорится в решении суда.

Ранее бывший политтехнолог кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов является фальсифицированной. Говоря это, он сослался на правительство Украины, не конкретизируя при этом источник своей информации.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".