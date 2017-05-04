Суд над Януковичем: онлайн трансляция

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

Начался суд над Януковичем ТАСС

В Оболонском районном суде Киева началось подготовительное заседание по обвинению бывшего президента-беглецав государственной измене.

Возле суда усилена охрана. Также под зданием пришли около 20 представителей одной из общественных организаций.

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее сообщалось, что суд отказал защите Януковича отложить заседание по делу о госизмене.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.