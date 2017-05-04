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Суд над Януковичем: онлайн трансляция

4 мая в 10:39

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

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Начался суд над Януковичем
ТАСС
В Оболонском районном суде Киева началось подготовительное заседание по обвинению бывшего президента-беглеца Виктора Януковича в государственной измене.

Возле суда усилена охрана. Также под зданием пришли около 20 представителей одной из общественных организаций. 

Заседание открыл председательствующий судья Владислав Девятко.

 

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Ранее сообщалось, что суд отказал защите Януковича отложить заседание по делу о госизмене.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

По материалам: 112 Украина
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