Суд арестовал жилой дом и яхту Януковича

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Имущество бывшего президента арестовано спустя почти три года после его бегства из Украины.

Парусник, квартиру и жилой дом Януковича арестовали Михаил Дзябенко / АиФ-Ростов

Печерский районный суд Киева наложил арест на жилой дом, квартиру, два гаража и яхту беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщают "Українські новини", об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года.

Отмечается, что прокуратура направила в суд ходатайство об аресте имущества Януковича, среди которого – жилой дом, квартира, два гаража, два места в полуподземном паркинге, а также двухмачтовый парусник 2000 года постройки.

Сторона обвинения указала, что Януковича подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и пособничестве нарушению территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.