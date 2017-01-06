Суд арестовал жилой дом и яхту Януковича

Имущество бывшего президента арестовано спустя почти три года после его бегства из Украины.
Как сообщают "Українські новини", об этом говорится в определении суда от 29 декабря 2016 года.
Отмечается, что прокуратура направила в суд ходатайство об аресте имущества Януковича, среди которого – жилой дом, квартира, два гаража, два места в полуподземном паркинге, а также двухмачтовый парусник 2000 года постройки.
Сторона обвинения указала, что Януковича подозревают в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и пособничестве нарушению территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.
Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
Печерский районный суд Киева в среду, 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.Українські новини