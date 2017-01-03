Стрельбу народного депутата Пашинского будет расследовать прокуратура

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента с участием народного депутата от "Народного фронта".

Случай с Пашинским будет расследовать Киевская облпрокуратура liga.net

Инцидент, произошедший Киевской области, в ходе которого народный депутат от "Народного фронта" Сергейприменил оружие, будет расследовать прокуратура Киевщины. По факту возбуждено уголовное дело, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Следователями прокуратуры будут передопрошены все участники и свидетели происшествия, проведен следственный эксперимент и все необходимые экспертизы", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, как ранее сообщил сам Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него случился конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего.

Познее народный депутат от "БПП" Сергей Каплин обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко c депутатским запросом относительно расследования стрельбы народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского. По его словам, выстрелив в человека, Пашинский нарушил сразу две статьи уголовного кодекса, в частности превышение самообороны и хулиганство с применением огнестрельного оружия.