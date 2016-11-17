Страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной – Reuters

Но отмена краткосрочных виз может произойти все же несколько позже.

Страны ЕС поддержали отмену виз для Украины, но после разработки механизма остановки безвизового режима. 112 Украина

Страны Евросоюза согласны отменить необходимость открывать краткосрочные визы для граждан Украины, но лишь тогда, когда организация утвердит механизм приостановки действия соглашений о безвизовом режиме.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Словакии Петера Яворчика, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

"Я рад, что наше решение может послать позитивный сигнал перед саммитом ЕС-Украина, который пройдет 24 ноября", - сказал словацкий дипломат информационному агентству.

Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят предоставление Украине безвизового режима 17 ноября.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.