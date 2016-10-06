Сторонники Кремля в ПАСЕ попытаются изменить ее правила, чтобы вернуть туда Россию – Арьев

Парламентская ассамблея Совета Европы начинает работать в традициях Госдумы РФ, заявил глава украинской делегации.

Владимир Арьев рассказал о перспективах возвращения российской делегации в ПАСЕ Facebook/Георгий Логвинский

На следующей неделе ряд влиятельных лиц в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) готовы инициировать изменение ее правил таким образом, чтобы сделать возможным возвращение в состав ассамблеи делегации РФ, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Ряд влиятельных в Ассамблее персон в понедельник, 10 октября, готовы инициировать изменение правил ПАСЕ таким образом, чтобы делегация РФ смогла без проблем и ограничений войти в Ассамблею в январе 2017", – написал он в Facebook.

По словам депутата, в сентябре несколько лидеров ассамблеи посетили Москву, и получили от россиян ультиматум о своем возвращении.

"Неуважение к себе и к себе этих политиков, очевидно, было чем-то серьезно аргументировано, ведь как еще объяснить то, что они согласились продвигать условия ультиматума и игнорировать тот факт, что РФ вообще не исполнила ни одного условия ПАСЕ?", – указал Арьев, отметив, что ассамблея начинает работать "в традициях Госдумы РФ".

Как подчеркивает депутат, впервые правила ПАСЕ предлагают изменить в интересах одной страны-члена, а не в интересах всей организации.

В июле Арьев заявил, что российские лоббисты начали оказывать серьезное давление на бюро ПАСЕ с целью возвращения всех полномочий делегации РФ. По его словам, несмотря на общую позицию ассамблеи, часть глав делегаций начала проявлять прокремлевские настроения.

Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если эта организация признает полномочия российской делегации, не обращая внимание на нелегитимность выборов в Госдуму на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию в Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В январе нынешнего года сообщалось, что РФ не сможет сформировать свою делегацию в ПАСЕ, пока не проведет парламентские выборы.