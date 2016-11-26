Статья УК о незаконном обогащении чиновников стала фикцией, усложняющей борьбу с коррупцией – Трепак

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Нормы уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение противоречат положениям Конституции Украины.

Антикоррупционное законодательство Украины страдает от серьезных недостатков Lumppini / Depositphotos

Положения действующей редакции статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины, устанавливающей ответственность за незаконное обогащение, противоречат конституционному принципу презумпции невиновности и правовым принципам уголовной ответственности, что создает риски нарушения правоохранительными органами конституционных прав обвиненных и осложняет деятельность антикоррупционных органов.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экс-заместитель главы СБУ – бывший начальник Главного управления "К" Виктор Трепак. По его словам, положения статьи создают правовую ситуацию, когда все государственные чиновники потенциально виновны в незаконном обогащении, что позволяет в любой момент предъявить большинству из них юридические претензии относительно законности приобретенных активов.

Автор указывает, что соглано данному закону, следственным органам приходится искать не доказательство вины подозреваемых, а обоснование законности их активов.

"Первое "но" кроется в непонятной логике закона: почему следователю, детективу или прокурору надо доказывать законность чьих-то активов, если суть преступления, предусмотренного ст. 368-2 УК, заключается внезаконном обогащении? Ведь чтобы привлечь лицо к ответственности, стороне обвинения надо доказать незаконность, а не законность его действия. В конце концов, и уголовный закон устанавливает ответственность именно за незаконное обогащение, а не за законноеобретение активов", – подчеркивает он.

Помимо этого, норма статьи ставит обвиняемых в положение, в котором им приходится отвечать за одно и то же деяние дважды, (поскольку незаконное обогащение – это лишь результат конкретного способа неправомерного получения активов), что противоречит статье 61 Конституции Украины.

"В сущности, ответственность за незаконное обогащение является дополнительной (фактически — повторной) ответственностью за действие, ставшее источником такого обогащения. Соответственно же статье 61 Конституции, никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Поэтому лицо, образно говоря, не может получить по 10 лет с конфискацией и за незаконное обогащение, и за получение взятки, в результате чего произошло такое обогащение", – пишет Трепак

По мнению эксперта, нормы статьи, в ее нынешнем виде, создают благоприятную почву для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и властных структур, что уже сейчас прослеживается в их практической деятельности. Недостатки данного законодательства создают предпосылки для развала дел о коррупции, а также для их успешного обжалования в ЕСПЧ.

"Применение этой статьи, которая, фактически, основывается на принципе презумпции виновности, при отсутствии независимого суда и при заполитизированной правоохранительной системе содержит в себе угрозу нарушения конституционных прав и превращения юридического процесса в политико-личностные акты расправы. По большому счету, законодатель создал правовую фикцию (обманку), которая усложняет деятельность антикоррупционных органов и эффективное противодействие коррупции в целом", – резюмирует он.

Трепак указывает, что статья 368-2 УК Украины нуждается в немедленном исправлении, в частности – более корректного определения незаконного обогащения, как "незаконного обретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере…".

Ранее Виктор Трепак писал, что вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов е-декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию. По его мнению, при условии искусного использования власти декларирование может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными.

Больше о юридических проблемах привлечения коррупционеров к уголовной ответственности читайте в статье Виктора Трепака "Незаконное обогащение: кого и за что будут наказывать" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".