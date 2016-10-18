Стало известно, кто финансирует компанию дочери Путина

Фонд Екатерины Тихоновой с начала 2015 года получил около $ 14 млн.

Компания Тихоновой работает под названием «Иннопрактика»

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", директором которого является младшая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова, за год получил 452 млн рублей ($ 7 млн 150 тыс) от государственных компаний по контрактам.

Компания Тихоновой работает под названием "Иннопрактика", сообщили в "Фонде борьбы с коррупцией"(ФБК) Алексея Навального.

"Из этих средств 179 млн рублей ( $ 2 млн 800 тыс) "Иннопрактика" получила от "Роснефти", 221 млн рублей ($ 3,5 млн) от "Транснефти" и 59 млн рублей ($ 930 тыс) от "Росатома", - говорится в сообщении.

В ФБК подчеркнули, что 425 млн рублей ($ 7 млн 150 тыс) получено за 2015 год в виде целевых взносов. Происхождение этих средств установить не удалось.

Также отмечается, что "Иннопрактика" с начала 2015 года получила 877 млн рублей (почти $ 14 млн).

Впервые Тихонова дала интервью в конце 2015 года, где рассказала о деятельности фонда. По ее словам, он помогает молодым ученым "создавать механизмы их вовлечения в процесс перевода собственных научных разработок на следующие этапы, вплоть до промышленного внедрения". В интервью вопросов о политике и о том, является ли она дочерью президента России, не было.

В январе 2015 издание РБК провело собственное расследование, согласно которому Тихонова в 2012 году была владельцем фонда "Национальное интеллектуальное развитие". Ей также принадлежит "Центр национального интеллектуального резерва".

Как позже выяснил Фонд борьбы с коррупцией, вместе эти две организации объединились в компанию "Иннопрактика". ФБК также писал, что в состав попечительского совета входят президент "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко и гендиректор "РОСТЕХ" Сергей Чемезов.

Тихонова также в течение многих лет выступала на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу. В 2013 году она и ее партнер по танцам заняли пятое место на чемпионате мира в Швейцарии.

Сегодня она является председателем двух организационных комитетов Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла. Спонсоры федерации: "Сибур", "НОВАТЭК" и "Газпромбанк" - компании, которые находятся в совместном владении друзей и соратников Путина.