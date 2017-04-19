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Стала известна дата рассмотрения ассоциации Украина-ЕС в сенате Нидерландов

19 апреля в 10:16

Комитет сената предложил провести дебаты по ратификации соглашения Украина-ЕС 23 мая.

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Дебаты по окончательной ратификации ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах могут пройти уже 23 мая
Flickr/Петро Порошенко
Комитет по иностранным делам сената Нидерландов предложил провести дебаты верхней палаты парламента по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом 23 мая. Комитет вынес эту дату на утверждение министру иностранных дел, который должен одобрить или перенести дату до 9 мая, сообщается на сайте парламента.

В случае переноса, следующей датой в комитете предлагают 6 июня.

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Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе. 

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги соглашение ратификация Нидерланды ассоциация Украина Евросоюз
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