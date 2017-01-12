США смогут признать Крым российским только при согласии украинского народа – Тиллерсон

Согласие украинского народа – единственный путь признания Вашингтоном Крыма как региона России.
По его словам, без согласия народа Украины администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России.
"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России - ред), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате, сообщает "Интерфакс".
"Без этого мы никогда признаем этого", - добавил он.
Как сообщалось, Тиллерсон также заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву немедленную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.
Ранее издание Washington Post писало, что несмотря на все предостережения, победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп остановился именно на Тиллерсоне в выборе нового госсекретаря. К данной кандидатуре с подозрением отнеслись много влиятельных республиканцев, поскольку, возглавляя нефтяную компанию, он много лет работал в России и на Ближнем Востоке
Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"Интерфакс