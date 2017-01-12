США смогут признать Крым российским только при согласии украинского народа – Тиллерсон

Согласие украинского народа – единственный путь признания Вашингтоном Крыма как региона России.

Тиллерсон назвал условия признания Крыма российским Василий Артюшенко, ZN.UA

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон назвал основное условие, при котором Соединенные штаты смогут признать оккупированный Крым российским.

По его словам, без согласия народа Украины администрация США не намерена признавать вхождение Крыма в состав России.

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это (вхождение Крыма в состав России - ред), если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос на слушаниях в сенате, сообщает "Интерфакс".

"Без этого мы никогда признаем этого", - добавил он.

Как сообщалось, Тиллерсон также заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву немедленную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Ранее издание Washington Post писало, что несмотря на все предостережения, победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп остановился именно на Тиллерсоне в выборе нового госсекретаря. К данной кандидатуре с подозрением отнеслись много влиятельных республиканцев, поскольку, возглавляя нефтяную компанию, он много лет работал в России и на Ближнем Востоке

Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"