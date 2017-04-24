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США призвали Россию повлиять на боевиков для достижения мира в Украине

24 апреля в 08:50

Заявление Госдепартамента связано с гибелью гражданина США, который был сотрудником миссии ОБСЕ в Украине.

Госдеп США
Госдепартамент призвал Москву заставить боевиков сделать первый шаг к выполнению Минских соглашений
radiosvoboda.org/
Государственный департамент США распространил заявление с реакцией на смерть американца, который был членом миссии ОБСЕ в Украине. Представитель Госдепартамента призвал Россию использовать свое влияние, чтобы заставить боевиков в ОРДЛО сделать первый шаг для достижения мира на востоке Украины.

В ведомстве отметили, что инцидент доказывает необходимость исполнения Минских соглашений как можно скорее. Особенно речь идет об реальном прекращении огня, отводе тяжелых вооружений и отход от линии соприкосновения.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина боевики Россия США ОБСЕ
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