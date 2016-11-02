США пока не планируют присоединяться к нормандскому формату – посол Йованович

США активны в поддержке Украины на дипломатическом фронте и находятся в постоянном контакте с украинскими властями.

Обама не хочет встречаться в этом формате Сайт президента России

Соединенные Штаты пока не собираются присоединяться к встречам в(Германия, Франция, Украина и Россия), сказала посол США в Украине Мари Йованович.

"Не думаю, что сейчас есть планы о присоединении США к нормандскому формату. Но это не значит, что США не активны в дипломатическом плане. Мы сотрудничаем с Украиной, проводим консультации с Францией и Германией. Периодически мы также имеем встречи с россиянами, чтобы увидеть, есть ли пути для конструктивного продвижения в этом процессе. Такой является наша поддержка нормандской четверки", – отметила Йованович в эфире "Радіо Свобода".

На вопрос, почему США не присоединяются ни к одному из форматов переговоров по Донбассу – ни к "нормандскому", ни к "минскому", Йованович ответила: "Я думаю, мы поддерживаем Украину другими способами и очень активны в этой поддержке. Мы находимся на постоянном контакте с украинской властью, аналогично – с нашими партнерами во Франции и Германии".

Напомним, что последняя встреча в нормандском формате состоялась 19 октября в Берлине. Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договоренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".