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США планируют сократить помощь Украине по линии USAID - Foreign Policy

25 апреля в 05:10

Проект бюджета США на 2018 фискальный год предусматривает значительное сокращение помощи другим странам и возможное слияние USAID с Госдепартаментом.

USAID
USAID хотят ограничить в деньгах
Соединенные штаты Америки планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на полученный редакцией документ о планах предоставления помощи в 2018 году.

Документ, на который ссылается издание, предусматривает, что средства, ранее планировавшиеся на международную финансовую помощь, могут быть переведены на финансирование одной из программ по национальной безопасности США.

Отмечается, что USAID на данный момент работает более чем в 100 странах, в том числе и в Украине. В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

Также сообщается, что планы по сокращению финансирования вовсе не означают, что Конгресс согласиться с ними и утвердит своим голосованием.

Планы по возможному сокращению финансирования для Украины прокомментировал Уильям Тейлор (бывший посол США в Украине).

"Одной из главных тем и целей политики США в Украине на протяжении многих лет было поощрять их (Украину – ред.) двигаться в направлении европейских инстутуций", - сказал дипломат.

"Это в интересах США, чтобы они не двигались в направлении российских институций", - отметил Тейлор.

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Раннее сообщалось, что более 120 отставных генералов и адмиралов США подписали письмо, в котором попросили новую администрацию в Белом доме не сокращать финансирование американской дипломатии и программ развития.

По материалам: ZN.UA
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Тэги США Украина сокращение помощь финансирование
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