США не видят возможности проведения выборов в Донбассе без гарантий безопасности - Йованович

Посол США в Украине напомнила, что для выборов на Донбассе необходимо соблюдение разведения сил сторон конфликта.

Для выборов в Донбассе нужно разведение сил сторон конфликта, отметила посол США Радіо Свобода

Обязательным условием для проведения выборов в Донбассе является обеспечение безопасности, для чего необходимо провести разведение сил и средств сторон на линии разграничения, заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Наша позиция четкая: сначала вы должны иметь безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности. Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны были бы действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности о режиме тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат в интервью "Радио Свобода".

По словам посла США, должна быть "уверенность" в том, что разведение сил и средств на трех ранее определенных участках на линии соприкосновения будет постоянным.

"Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – подчеркнула Йованович, отметив при этом, что знает о том, что "это очень дискуссионный вопрос в Украине".

21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станице Луганской. За процессом отвода должны наблюдать представители СММ ОБСЕ. Однако они регулярно заявляют об ограниченном доступе к участкам разведения сил в Донбассе.

Во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября в Берлине стороны согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработка "дорожной карты". Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы с разведение войск еще на 4-х участках линии соприкосновения. Среди этих участков, в частности, будет и оккупированное Дебальцево в Донецкой области.

Как пишет Сергей Рахманин в своей статье "Геймер и таймер" для ZN.UA, вопрос о выборах в ОРДЛО появился в повестке дня в крайне неблагоприятное для Украины время.

"С одной стороны, Порошенко не мог уступить натиску Меркель, с другой — сейчас ему трудно будет зайти с этим в Раду. Он будет по-прежнему "петлять". Вопрос только в том, почему он с завидным постоянством ограничивает себе простор для "петляния", – резюмирует автор.