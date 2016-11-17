США и Великобритания выделят Украине 19 млн долларов на развитие электронного управления

Открытость данных обеспечит наивысший уровень прозрачности государственного управления, заявила посол США в Украине.

США и Великобритания профинансируют развитие электронного управления в Украине 112 Украина

Американское агентство по вопросам международного развития USAID и правительство Великобритании выделят Украине 19 млн долларов на проект "Прозрачность и подотчетность в государственном администрировании и услугах", сообщила посол США в Украине Мари17 ноября.

"Электронное управление и открытость данных являются ключевыми инструментами, которые обеспечивают наивысший уровень прозрачности и подотчетности", – цитирует "Интерфакс-Украина" ее заявление в Киеве.

Проект развития электронного управления рассчитан на 5 лет. Его основной целью выступает ускорение процесса реформ в сферах электронных закупок, открытости данных и электронных государственных услуг.

Ранее государственный секретарь США Джон Керри сообщал, что американская сторона выделит дополнительные 23 млн долларов на гуманитарную помощь Украине, которая предназначается для пострадавших от боевых действий на востоке страны.