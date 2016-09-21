США готовы предоставить Украине кредитные гарантии на 1 миллиард долларов – Порошенко

Президент Украины провел встречу с вице-президентом США.

Порошенко встретился с Байденом Пресс-служба Президента Украины

США готовы предоставить Украинегарантий, заявил вице-президент Соединенных штатов Джозеф Байден во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Украина получит 1 млрд долларов кредитных гарантий. Об этом договорились на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом", - сообщил Порошенко в Twitter.

Україна отримає млрд кредитних гарантій. Про це домовилися на зустрічі з Віце-президентом США Джозефом Байденом. pic.twitter.com/M3LlLI3xLM — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 вересня 2016 р.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники также "обсудили ситуацию на Донбассе и выполнение Минских договоренностей". Кроме того, Порошенко поблагодарил США за ужесточение санкций против России. Стороны также договорились об активизации дипломатических усилий для прекращения российской агрессии против Украины.

Президент Украины также отметил важность предоставления Украине третьего транша МВФ и подчеркнул решимость продолжать реформы. Что касается кредитных гарантий, то США готовы их предоставить, "поскольку Украина выполнила все условия", информирует пресс-служба.

Напомним, в ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.