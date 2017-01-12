США будут разговаривать с Россией с позиции силы – украинский посол

Политика санкций является правильной, поскольку она оказывает давление на Россию, уверен Чалый.

Чалый оптимистично смотрит на политику США в отношении России Валерий Чалый/Facebook

В Вашингтоне существует консолидированная позиция относительно санкций против России до выполнения Минских соглашений, заявил посол Украины в США

"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", - сказал посол в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, подчеркнул он, новый законопроект относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку. "Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций", - считает он.

Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают довольно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партий. "Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать", - прокомментировал Чалый.

Посол также отметил, что считает политику санкций правильной, ведь она оказывает давление на Россию. "И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставались в силе", - заявил он.

Как сообщалось, группа американских сенаторов 10 января зарегистрировала новый законопроект о санкциях против России за кибератаки на политические институты США. Санкции затронут лиц, причастных к организации кибератак на США, коррупции, нарушению прав человека, "использованию фейковых новостей в качестве оружия", вооруженной агрессии против Украины и Грузии, военным преступлениям в Сирии.