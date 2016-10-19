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Спикер сирийского парламента назвала Крым "неотъемлемой частью России"

19 октября в 13:17

У Асада в очередной раз высказались в поддержку проведенного на Крымском полуострове "референдума". 

Сирия
В Дамаске в очередной раз подтвердили, что признают аннексию Крыма
topwar.ru
Сирийская сторона признает Крым неотъемлемой частью России, заявила спикер Народного совета Сирии Хадия Халаф Аббас.

Как заявила Аббас в интервью для российсих СМИ, Крым, якобы утраченный Россией после распада Советского Союза, "вернулся" к ней в результате "свободного волеизъявления народа на Крымском референдуме".

"Мы признаем, что Крым является неотъемлемой частью России", –  заявила она.

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Напомним, в период аннексии Крыма президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с одобрением его действий на территории Украины. Вслед за Сирией, солидарность с Россией в вопросе  аннексии Крыма проявила Северная Корея.

В дальнейшем, Сирия была одной из тех стран, которые не поддержали резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины в марте 2014 года. Тогда против нее, помимо России, проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

По материалам: Sputnik
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Тэги Россия Крым Сирия
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