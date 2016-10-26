Советник Гройсмана не видит возможности для Нидерландов остановить ЗСТ между ЕС и Украиной

По мнению Пятницкого, Гаага может повлиять только на политические отношения между Киевом и Брюсселем.

Пятницкий сомневается, что Нидерланды могут как-то остановить ЗСТ между Украиной и ЕС.

Не зависимо от того, что Нидерланды решат в вопросе ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, зона свободной торговли будет работать и дальше.

Об этом сказал советник премьер-министра Валерий Пятницкий на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

"Я приведу пример сделки, которая связана с международной торговлей - генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ. Оно было подписано в 1947 году, с 1948 года начала действовать и действовала во временном варианте до 1 января 1995 года, когда была создана Всемирная торговая организация. Представьте себе, почти полвека временного применения. Временное - не значит какое-то нелепое", - сказал он.

При этом, он добавил, что Гаага может повлиять на политические аспекты сотрудничества Украины и ЕС. Однако, нидерландская сторона не сможет внести в соглашение любые изменения.

Напомним, 12 апреля были объявлены официальные результаты референдума по ассоциации ЕС и Украины. Согласно им, явка составила 32,28%, превысив необходимые 30%, чтобы референдум был признан состоявшимся. Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за – 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

После оглашения первых результатов, премьер-министр Марк Рютте заявил о невозможности продолжать ратификацию соглашения об ассоциации.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".